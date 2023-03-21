УПЦ МП закрыли доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры — заявление

Март, 21 в 11:31

В УПЦ МП заявили, что 20 марта получили от руководства Национального заповедника Киево-Печерская лавра письмо с сообщением о том, что им закрыт доступ к ближним и дальним пещерам из-за работы комиссии Минкульта, которая будет проверять наличие, условия хранения и состояние культурных ценностей.

— Также в связи с этим прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть, молитва в этих храмах будет невозможна, — уточнил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики сформировало комиссию, которая проверит наличие, условия хранения и состояние культурных ценностей, переданных в свое время Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ МП.

Комиссия будет работать в лавре до 15 мая.

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Перед этим Национальный заповедник Киево-Печерская лавра разорвал действие аренды для УПЦ МП в мужском монастыре. Договор не будут продлевать из-за нарушения арендных условий. До 29 марта они должны оставить все помещения, которые арендовали в лавре.

Источник: УПЦ МП