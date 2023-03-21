Военные-контрактники будут проходить обязательное испытание: Рада приняла закон

Март, 21 в 15:57

Военные, подписавшие контракт, смогут продолжить службу в ВСУ только после успешного прохождения испытания в течение шести месяцев.

Верховная Рада 21 марта голосами 262 народных депутатов поддержала во втором чтении правительственный законопроект №8169, который предусматривает внесение соответствующих изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинского долга и прохождения службы, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, это касается только тех военных, которые впервые приняты на службу по контракту.

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— Военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение службы по контракту в ВСУ или других военных формированиях, – объяснил политик.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести испытания при принятии на военную службу по контракту, 1 декабря 2022 года.