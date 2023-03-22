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Факты / Україна / Общество

Днепр, Херсон – кто следующий: в каких городах завершился отопительный сезон

Валентина Летяк, редактор ленты
опалення
Фото: Depositphotos

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха, в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому в среду, 22 марта, отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например, в Каменском, отопительный сезон завершат 25 марта, а в Никополе – 31 марта.

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Следующим будет Херсон, где отопительный сезон завершится в пятницу, 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

— Так, среднесуточная температура несколько дней превышает +8 градусов, поэтому принято решение завершить отопительный сезон уже 24 марта 2023 года, — говорится в сообщении Херсонской ГВА.

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