Март, 22 в 13:02

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха, в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому в среду, 22 марта, отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например, в Каменском, отопительный сезон завершат 25 марта, а в Никополе – 31 марта.

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Следующим будет Херсон, где отопительный сезон завершится в пятницу, 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.