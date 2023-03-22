Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Когда школы Киева начинают прием заявлений в 1 класс

Валентина Летяк, редактор ленты
Канцелярія_шкільне приладдя_школа_перший клас_1 клас
Фото: Depositphotos

Школы Киева 27 марта начинают прием заявлений от родителей будущих первоклассников, который продлится до 31 мая включительно.

Как объяснили в Департаменте образования и науки КГГА, подать все необходимые документы можно онлайн, а зачисление в 1 класс будет происходить на основании заявления одного из родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий.

Важно! Документы должны подтверждать место жительства ребенка или одного из его родителей в районе обслуживания учебного заведения.

Сейчас смотрят

Если до 31 мая родители не смогут получить медицинскую справку для ребенка — это не основание для отказа в зачислении, поскольку как оригиналы документов, так и медсправки подаются не позднее 18 августа 2023 года включительно.

Кстати, дети, которые не имеют свидетельства о рождении, но взяты на учет как ВПЛ, могут быть зачислены без предоставления этого документа.

В столичной мэрии отметили, что приоритет при зачислении в 1 класс получат четыре категории детей:

  • проживающие на территории обслуживания школы;
  • зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
  • чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;
  • дети работников этих учреждений.

Родители детей, которые не зарегистрированы в Киеве, или просто хотят учить детей не по месту обслуживания заведения, с 1 июня могут подать документы на свободные места в любые школы.

Если количество заявок будет превышать количество свободных мест, зачисление состоится методом слепой жеребьевки.

Читайте
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся

Источник: КГГА
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка