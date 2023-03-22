Когда школы Киева начинают прием заявлений в 1 класс
Школы Киева 27 марта начинают прием заявлений от родителей будущих первоклассников, который продлится до 31 мая включительно.
Как объяснили в Департаменте образования и науки КГГА, подать все необходимые документы можно онлайн, а зачисление в 1 класс будет происходить на основании заявления одного из родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий.
Важно! Документы должны подтверждать место жительства ребенка или одного из его родителей в районе обслуживания учебного заведения.
Если до 31 мая родители не смогут получить медицинскую справку для ребенка — это не основание для отказа в зачислении, поскольку как оригиналы документов, так и медсправки подаются не позднее 18 августа 2023 года включительно.
Кстати, дети, которые не имеют свидетельства о рождении, но взяты на учет как ВПЛ, могут быть зачислены без предоставления этого документа.
В столичной мэрии отметили, что приоритет при зачислении в 1 класс получат четыре категории детей:
- проживающие на территории обслуживания школы;
- зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
- чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;
- дети работников этих учреждений.
Родители детей, которые не зарегистрированы в Киеве, или просто хотят учить детей не по месту обслуживания заведения, с 1 июня могут подать документы на свободные места в любые школы.
Если количество заявок будет превышать количество свободных мест, зачисление состоится методом слепой жеребьевки.