Когда школы Киева начинают прием заявлений в 1 класс

Март, 22 в 14:38

Школы Киева 27 марта начинают прием заявлений от родителей будущих первоклассников, который продлится до 31 мая включительно.

Как объяснили в Департаменте образования и науки КГГА, подать все необходимые документы можно онлайн, а зачисление в 1 класс будет происходить на основании заявления одного из родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий.

Важно! Документы должны подтверждать место жительства ребенка или одного из его родителей в районе обслуживания учебного заведения.

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Если до 31 мая родители не смогут получить медицинскую справку для ребенка — это не основание для отказа в зачислении, поскольку как оригиналы документов, так и медсправки подаются не позднее 18 августа 2023 года включительно.

Кстати, дети, которые не имеют свидетельства о рождении, но взяты на учет как ВПЛ, могут быть зачислены без предоставления этого документа.

В столичной мэрии отметили, что приоритет при зачислении в 1 класс получат четыре категории детей:

проживающие на территории обслуживания школы;

зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;

дети работников этих учреждений.

Родители детей, которые не зарегистрированы в Киеве, или просто хотят учить детей не по месту обслуживания заведения, с 1 июня могут подать документы на свободные места в любые школы.

Если количество заявок будет превышать количество свободных мест, зачисление состоится методом слепой жеребьевки.