ОКО за ОКО: ВСУ получили первый разведкомплекс от ОККО и Повернись живим

Март, 22 в 11:27

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс ШАРК, средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда Повернись живим — ОКО за ОКО.

Всего же вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии.

— Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. — Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а остальные в работе, мы уже начинаем новый проект вместе с Повернись живим, чтобы и дальше системно укреплять ВСУ.

Директор Департамента развития и партнерств Повернись живим Олег Карпенко отмечает, что их совместный с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса.

Сейчас смотрят

— Самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев – от Донетчины до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс ШАРК передан воинам Вооруженных сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины, — добавляет Олег Карпенко.

Напомним, совместный проект ОККО и Повернись живим стартовал в ноябре прошлого года. Цель — закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн.

Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь горючим Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 грн на ШАРКи, или же напрямую, — перечисляя средства на спецсчет фонда Повернись живим.

В состав одного комплекса входит проходное авто оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БпЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные во время выполнения задач. Параллельно продолжаются учения экипажей для управления разведкомплексами.