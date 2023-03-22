Подготовку сохранили в тайне, враг не ожидал удара: как освобождали Балаклею на Харьковщине

Март, 22 в 21:43

Балаклея — это бывший районный центр неподалеку от трассы международного значения Харьков — Ростов. Известен город тем, что когда-то там были на 65 арсенале большие склады артиллерийского вооружения в поселке Вербовка.

Факты ICTV узнали, как украинские защитники освобождали Балаклею на Харьковщине от российской оккупации в сентябре 2022 года. Об этом идет речь в документальном фильме Харьковское контрнаступление. Земля.

Отряд Kraken при поддержке бронетехники решил не штурмовать Балаклею в лоб, а обойти ее, заняв одно за другим небольшие села вокруг города.

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Враг не ожидал удара на Балаклею, подготовку наступления удалось сохранить в тайне. Штурмовые подразделения Kraken сразу завладели инициативой.

— Морально-психологическое состояние их подавлено. Может, у себя на тренировках были лучше, но здесь они не могут ориентироваться, блуждают. Самое элементарное по топографии: если ты разведчик, спецназовец — это самый главный предмет, чтобы ты умел ориентироваться на местности. Они здесь блуждают, они все испуганы, и морально-боевой дух у них очень-очень низкий, — рассказал офицер спецподразделения Kraken ГУР МО Украины с позывным Вито.

РФ не смогла организовать достойного сопротивления, а потом боевые порядки российской армии просто посыпались. Россияне просто начали панически бежать, а кто не успел, то попадал в плен. Сначала Kraken взял под контроль территорию артиллерийских складов в Вербовке.

Озадаченных резким и внезапным наступлением россиян плотно прижимала реактивная ствольная артиллерия и минометы. Первые штурмовые группы достигли окрестностей Балаклеи, вошли в город и закрепились. Но нужно было продвигаться дальше и заходить уже в городские кварталы.

— Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг просто пошатнулся и посыпался. Действия наших войск были настолько быстрыми и неожиданными для них, что это привело к панике, потере управления, российские военнослужащие начали убегать, — отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Каждое продвижение тщательно продумывали, планировали и контролировали дронами с воздуха, тщательно зачищали, проводили доразведку и шли вперед.

За долгие полгода, которые Балаклея находилась под вражеской оккупацией, россияне успели создать здесь полноценную оккупационную администрацию со всеми властными атрибутами. Все это 8 сентября 2022 года во второй половине дня отправилось на свалку истории.