Увидел в Украине мощный тандем артиллерии: воспоминания британского добровольца об освобождении Купянска

Март, 22 в 23:04

Купянск расположен в 40 км от РФ — этот логистический узел был важным центром в глубоком тылу вражеской группировки в Изюме во время российской оккупации.

— После того, как мы освободили Балаклею и Балаклейский район, то нас перебросили на направление Купянска. В принципе там была уже бригада Вооруженных сил Украины, и они дошли до реки Оскол, — рассказал офицер отряда специального назначения Kraken ГУР МО Украины Константин Немичев.

Как украинским военным удалось освободить Купянск? Об этом они рассказали в документальном фильме Харьковское контрнаступление. Земля.

Западную, более чем половину Купянска, до Оскола брала под свой контроль 92 механизированная бригада. Все мосты через реку россияне в отступлении взорвали. И пока украинцы наводили переправы для техники, на одном из небольших мостов пехота Kraken смогла просочиться по единственной уцелевшей узкой тропинке на восточную часть города.

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Река Оскол — это естественный барьерный рубеж, который делит город Купянск на две стороны — западную и восточную, за которую шли ожесточенные бои.

Первый стрелковый контакт состоялся как только бойцы Kraken перешли мост и зашли в квартал частного сектора. Россияне хотели удержать оборону, однако украинское наступление они уже не могли остановить.

— На самом деле я был чрезвычайно удивлен. До этого мы находились шесть-семь месяцев на фронте, видели много военных действий по классической, наверное, еще советской тактике. А потом началась эта наша совместная операция различных родов войск. Это впервые я увидел в Украине. Это была мощная артиллерия, ребята из пехоты, которые эффективно работали в тандеме. Именно поэтому она была настолько успешной, россияне не сталкивались с такими действиями раньше и не смогли удержать фронт. Я был лично поражен тем, как выстроено это контрнаступление, когда сам участвовал в такой широкомасштабной операции, — рассказал гражданин Великобритании, профессиональный военный с позывным Сармат, который воюет за Украину.

Из-за быстрого контрнаступления бойцов Kraken местные жители не успели эвакуироваться, поэтому им приходилось действовать очень осторожно, но настойчиво проламывать вражеское сопротивление.

Российские офицеры часто убегали и даже не говорили своим солдатам, что украинцы овладели каким-то участком. Из-за этого враг часто попадал в засады там, где думал, что наших воинов нет.