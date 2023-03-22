Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Херсоне разоблачили двух коллаборанток, которые стали “директорами школ”

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне разоблачили двух коллаборанток, которые стали “директорами школ”
Фото: Офис генпрокурора

В Украине подозревают двух назначенных Россией директоров школ в Херсоне в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

По данным Херсонской областной прокуратуры, летом подозреваемые, среди которых бывшая завуч школы и преподаватель профессионального училища, пошли на сотрудничество с врагом. Первая возглавила захваченную оккупантами в Херсоне школу №31, а вторая — №48.

На псевдодолжностях женщины внедряли стандарты образования РФ с общим применением русского языка, как якобы официального.

Сейчас смотрят

Фигурантки способствовали размещению символики страны-агрессора на территории школ и склоняли работников заведения к сотрудничеству с оккупантами, отметили в областной прокуратуре.

Следователи заочно сообщили о подозрении двум жительницам Херсона в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте
Разведка назвала имя коллаборанта, которого ликвидировали в оккупированной Херсонской области

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка