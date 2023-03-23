Март, 23 в 9:32

Традиционно в Украине дважды в год переводят часы.

Делать это начали еще в 1981 году, такой обычай был введен для экономии электроэнергии и продления светового дня. С провозглашением Независимости Украины практика сезонного времени продолжилась.

Сегодня это уже стало определенным традиционным событием – переводить часы на летнее и зимнее время. Более того, дважды в год меняют время не только в Украине, но и в других странах мира.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, когда Украина переведет часы на летнее время в 2023 году.

Летнее время 2023: когда нужно переводить часы

В 1996 году на законодательном уровне в Украине было закреплено, что переход на зимнее время осуществляется в 04:00 в последнее воскресенье октября, а летнее время начинается в последние выходные марта.

Весной, в 3 часа ночи, Украина переходит на летнее время, и все часы в стране переводятся на 1 час вперед.

В 2023 году переход на летнее время состоится 26 марта в 03:00.

На работу придется вставать на час раньше, но из-за увеличения светового дня процесс пробуждения обычно проходит легче.

Как не забыть перевести часы

В современном мире осталось мало часов, которые не меняли бы время автоматически. В электронные устройства производители устанавливают такой перевод времени по заводским настройкам. Соответственно, все современные приборы автоматически меняют часы.

Однако, если вы имеете механические часы, которые не подключены к интернету, настраивать новое время нужно собственноручно.

Чтобы не забыть о переводе часов на летнее время, советуем установить напоминание на смартфон! Это поможет не напутать со временем и точно никуда не опоздать!

Перевод часов: воздействие на организм и как подготовиться

Большинство ученых отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку меняет биологические ритмы человека.

Более того, смена режима и недостаток сна могут спровоцировать стрессы – к этому нужно особенно подготовиться эмоционально чувствительным людям.

Чтобы правильно подготовиться к переводу часов, советуем придерживаться нескольких рекомендаций:

начинайте менять свой режим сна ― за две недели до 26 марта постепенно меняйте время подъема утром и отход ко сну;

больше гуляйте на свежем воздухе ― это поможет насытить мозг кислородом;

проводите утром разминку для мышц;

отрегулируйте завтрак – ешьте утром умеренно сытную пищу, чтобы запустить организм.

Такая мини-подготовка может длиться неделю-две. Постепенно вы почувствуете, как меняются ваши биологические часы на час в нужном направлении.

Кстати, такие рекомендации помогут подготовиться как взрослым людям, так и детям.