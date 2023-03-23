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Факты / Україна / Общество

В Киеве школьники уйдут на весенние каникулы 27 марта

Валентина Летяк, редактор ленты
канікули школа
Фото: Depositphotos

В понедельник, 27 марта, в школах Киева начинаются весенние каникулы, которые продлятся ровно неделю — до 3 апреля.

— Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности, — объяснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время, по его словам, на следующей неделе в школах будет организована работа так называемых консультативных групп с использованием различных образовательных технологий, будут работать кружки и спортивные секции.

В период весенних каникул детсады и учреждения внешкольного образования продолжат работу в привычном формате и с учетом ситуации с безопасностью.

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Даты школьных каникул в 2023 году могут смещаться, поскольку продолжается война и ситуация с безопасностью меняется. В то же время окончательное решение об отдыхе учеников принимает руководство каждой школы отдельно.

Когда начнутся весенние каникулы 2023 и сколько продлится отдых — читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: КГГА
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