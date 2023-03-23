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Жители Тернопольской области получили странное оповещение от ГСЧС. Спасатели назвали это технической ошибкой

Марта Бондаренко, редактор ленты
Жители Тернопольской области получили странное оповещение от ГСЧС. Спасатели назвали это технической ошибкой

Сегодня утром многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны звуковое оповещение якобы от спасателей, однако в ГСЧС говорят, что произошла ошибка.

О таких оповещениях рассказывают люди в местных Telegram-каналах.

Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и были подписаны как: оповещение от президента и национальное оповещение.

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По словам жителей области, текст сообщений был зашифрован.

В ГСЧС прокомментировали ситуацию и отметили, что нет никаких оснований для волнения.

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Действительно, во время воздушной тревоги в Тернопольской области запустили систему оперативного информирования населения. Однако произошла техническая ошибка, из-за которой текст оповещения некорректно отображался на смартфонах.

— При обнаружении ошибки рассылку оповещения прекратили. В настоящее время специалисты областной военной администрации совместно с операторами мобильной связи и специалистами ГСЧС прорабатывают решение данной проблемы, — отметили в ГСЧС.

Фото: Громадське

Источники: Громадське, ГСЧС
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