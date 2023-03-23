Март, 23 в 11:53

Сегодня утром многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны звуковое оповещение якобы от спасателей, однако в ГСЧС говорят, что произошла ошибка.

О таких оповещениях рассказывают люди в местных Telegram-каналах.

Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и были подписаны как: оповещение от президента и национальное оповещение.

Сейчас смотрят

По словам жителей области, текст сообщений был зашифрован.

В ГСЧС прокомментировали ситуацию и отметили, что нет никаких оснований для волнения.

Действительно, во время воздушной тревоги в Тернопольской области запустили систему оперативного информирования населения. Однако произошла техническая ошибка, из-за которой текст оповещения некорректно отображался на смартфонах.

— При обнаружении ошибки рассылку оповещения прекратили. В настоящее время специалисты областной военной администрации совместно с операторами мобильной связи и специалистами ГСЧС прорабатывают решение данной проблемы, — отметили в ГСЧС.

Фото: Громадське