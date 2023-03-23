Жители Тернопольской области получили странное оповещение от ГСЧС. Спасатели назвали это технической ошибкой
Сегодня утром многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны звуковое оповещение якобы от спасателей, однако в ГСЧС говорят, что произошла ошибка.
О таких оповещениях рассказывают люди в местных Telegram-каналах.
Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и были подписаны как: оповещение от президента и национальное оповещение.
По словам жителей области, текст сообщений был зашифрован.
В ГСЧС прокомментировали ситуацию и отметили, что нет никаких оснований для волнения.
Действительно, во время воздушной тревоги в Тернопольской области запустили систему оперативного информирования населения. Однако произошла техническая ошибка, из-за которой текст оповещения некорректно отображался на смартфонах.
— При обнаружении ошибки рассылку оповещения прекратили. В настоящее время специалисты областной военной администрации совместно с операторами мобильной связи и специалистами ГСЧС прорабатывают решение данной проблемы, — отметили в ГСЧС.
Фото: Громадське