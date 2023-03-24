НМТ-2023: представлен демонстрационный тест по биологии
Поступающие, которые планируют в этом году сдавать национальный мультипредметный тест, уже могут пройти демонстрационный вариант по биологии.
Соответствующий тренировочный тест, в котором 30 заданий, обнародовал Украинский центр оценивания качества образования.
— По структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, однако интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, – сообщают педагоги.
По их словам, как во время пробного теста, так и на реальном, можно выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к тому или иному вопросу, изменять вариант ответа.
После завершения работы можно получить результат тестирования по данному предмету.
Отмечается, если человек имеет медленный интернет или не может работать в течение часа за компьютером или другим гаджетом – разрешено загрузить файл с демонстрационным вариантом теста по биологии на собственное устройство, выполнить задание и сверить ответы с правильными.