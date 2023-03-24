Март, 24 в 17:08

После начала полномасштабной войны украинцы ощущают ухудшение своего материального положения. В то же время, они верят, что в ближайшие 2–3 года экономическая ситуация в Украине улучшится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Согласно результатам исследования, украинцы сейчас менее пессимистично оценивают экономическую ситуацию в государстве, даже по сравнению с “довоенным” периодом.

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Как “очень плохую” или “достаточно плохую” ее оценивают 55% опрошенных, еще 37% – как “не плохую и не хорошую”. В то же время, за восемь месяцев до полномасштабной войны 60% респондентов считали ситуацию в экономике “очень плохой”, а в сентябре-октябре 2022 года – около 64,5%.

Как объясняют социологи, обычно украинцы оценивали уровень благосостояния своей семьи лучше, чем состояние экономики страны. Оценка благосостояния улучшилась по сравнению с показателями прошлого года. Она приблизилась к уровню, зафиксированному в мае 2021 года, до широкомасштабной агрессии РФ. Сейчас 35% респондентов оценили уровень благосостояния своей семьи как “очень” или “достаточно” плохой, 50% – как “не плохой и не хороший”, а 12% – как “хороший” или даже “очень хороший”.

– Это может свидетельствовать об определенной адаптации граждан к ситуации, порожденной войной, — считают социологи.

В довоенное время украинцы не очень верили в скорые изменения в экономике: более 50% не ожидали их в ближайшие месяцы. Осенью 2022 года значительно возросла доля ожидающих ухудшения состояния в экономике – до 35%.

Сейчас же доля тех, кто ожидает ухудшения ситуации в экономике в течение трех месяцев, снизилась до 23%. В то же время возросла доля граждан, надеющихся на улучшение ситуации (до 13%), а также тех, кто считает, что она не изменится (до 45%).

После начала полномасштабной войны значительно улучшились экономические ожидания людей в среднесрочной (2–3 года) перспективе. До 52% выросла доля респондентов, надеющихся, что экономическое положение в Украине улучшится в ближайшие 2–3 года (с 43% в сентябре–октябре 2022 года).

Аналогичной является тенденция в ожидании изменений в благосостоянии семьи. Сейчас 49,5% опрошенных считают, что благосостояние их семьи в ближайшие 2-3 года улучшится. В сентябре-октябре 2022 года этот показатель составлял 41%, а в мае 2021-го – 29%.

Несмотря на некоторую психологическую адаптацию к изменениям в экономической ситуации во время войны, 21% респондентов сообщили, что доходы их семьи значительно снизились после 24 февраля 2022 года. Еще 32% сообщили, что доходы несколько снизились, 36% не заметили изменений. И только 5% опрошенных заявили, что доходы несколько выросли, а 1% – что значительно выросли.

Об уменьшении доходов реже заявляют жители Западного региона (41%). Чаще об этом говорят респонденты, жившие на территории боевых действий (60%), или которые во время войны были вынуждены покинуть место своего проживания, но сейчас вернулись домой (61,5%).

Возросла доля граждан, которые заявляют, что сводят концы с концами, и денег не хватает даже на продукты (с 9% в июне 2021-го до 14% в марте-феврале 2023 года).

Доля тех, кому хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, выросла с 38% до 42%.

Опрос проводился методом face-to-face, по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,3%.

Источник: Центр Разумкова