Март, 24 в 13:55

В последнее время в сети начала распространяться информация о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут объявлять призывников в розыск, если те не явились в военкомат.

Факты ICTV узнавали, что делать, если призывника объявили в розыск и как проверить, находится ли лицо в розыске.

Имеют ли право сотрудники военкоматов объявить человека в розыск?

Адвокат Роман Симутин отмечает, что в ТЦК издают распоряжение о розыске, задержании и доставке лиц, уклоняющихся от воинской обязанности. По словам адвоката, это все очередная провокация. Ведь такие требования можно назвать лишь правовой чушью и подменой понятий.

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— Процедура объявления в розыск предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и совершается исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации, — говорит адвокат.

После объявления в розыск следователь обращается в суд с ходатайством о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший лицо розыск.

— То есть объявить в розыск и задержать лицо можно только по постановлению суда в рамках открытого уголовного производства или при наличии обоснованного подозрения. Как можно реализовать подобное в рамках административного дела или на основании Порядка, определенного Кабмином, неизвестно, — добавляет адвокат.

Но в порядке указано, что ТЦК может обращаться в полицию с целью розыска, задержания и доставки граждан, уклоняющихся от воинской обязанности. Это, по мнению Симутина, подмена понятий, ведь на самом деле текст должен звучать так: ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в ТЦК.

— Но это никоим образом не касается розыска, задержания и доставки лица! — подчеркивает адвокат.

То есть сотрудники военкомата не могут объявить призывника в розыск — у них на это просто нет полномочий.

Что делать, если тебя объявили в розыск?

— Читая такие юридические формулировки, большинство граждан просто не понимает терминологии, и не может оценить правомерность задержания. И поэтому добровольно, из-за незнания своих прав, выполняет незаконные требования полиции, — говорит адвокат.

Роман Симутин советует, если вас все же объявили в розыск за уклонение от призыва, сперва попросите полицейского объяснить понятие и предъявить постановление суда о вашем задержании.

— Вероятнее всего, адекватного ответа вы не получите, — добавляет адвокат.

Симутин резюмирует, что нужно просто продолжать делать то, что вы и делали. Но это не касается граждан, которые ранее получили повестку и уже прошли военно-врачебную комиссию.

Потому что уклонение от призыва после получения повестки и прохождения ВЛК — это уже действительно уголовная ответственность.

Напоминаем, действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, если военнообязанный прошел сверку данных и медицинскую комиссию, но проигнорировал отправку в воинскую часть. Такие нормы прописаны в статье 366 Уголовного кодекса Украины.

Как узнать, что человек находится в розыске?

Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, советуем воспользоваться базами МВД Украины. Проверка позволит удостовериться, что на вас и ваших родственников, друзей не заведены дела и лицо не объявлено в розыск.

В том случае, если вы обнаружили себя в таком реестре (что иногда случается), вам необходимо обратиться к адвокату, чтобы при поддержке юриста грамотно разобраться в сложившейся ситуации.

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