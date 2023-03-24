Что делать, когда военкомат объявил призывника в розыск — объясняет адвокат
В последнее время в сети начала распространяться информация о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут объявлять призывников в розыск, если те не явились в военкомат.
Факты ICTV узнавали, что делать, если призывника объявили в розыск и как проверить, находится ли лицо в розыске.
Имеют ли право сотрудники военкоматов объявить человека в розыск?
Адвокат Роман Симутин отмечает, что в ТЦК издают распоряжение о розыске, задержании и доставке лиц, уклоняющихся от воинской обязанности. По словам адвоката, это все очередная провокация. Ведь такие требования можно назвать лишь правовой чушью и подменой понятий.
— Процедура объявления в розыск предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и совершается исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации, — говорит адвокат.
После объявления в розыск следователь обращается в суд с ходатайством о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший лицо розыск.
— То есть объявить в розыск и задержать лицо можно только по постановлению суда в рамках открытого уголовного производства или при наличии обоснованного подозрения. Как можно реализовать подобное в рамках административного дела или на основании Порядка, определенного Кабмином, неизвестно, — добавляет адвокат.
Но в порядке указано, что ТЦК может обращаться в полицию с целью розыска, задержания и доставки граждан, уклоняющихся от воинской обязанности. Это, по мнению Симутина, подмена понятий, ведь на самом деле текст должен звучать так: ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в ТЦК.
— Но это никоим образом не касается розыска, задержания и доставки лица! — подчеркивает адвокат.
То есть сотрудники военкомата не могут объявить призывника в розыск — у них на это просто нет полномочий.
Что делать, если тебя объявили в розыск?
— Читая такие юридические формулировки, большинство граждан просто не понимает терминологии, и не может оценить правомерность задержания. И поэтому добровольно, из-за незнания своих прав, выполняет незаконные требования полиции, — говорит адвокат.
Роман Симутин советует, если вас все же объявили в розыск за уклонение от призыва, сперва попросите полицейского объяснить понятие и предъявить постановление суда о вашем задержании.
— Вероятнее всего, адекватного ответа вы не получите, — добавляет адвокат.
Симутин резюмирует, что нужно просто продолжать делать то, что вы и делали. Но это не касается граждан, которые ранее получили повестку и уже прошли военно-врачебную комиссию.
Потому что уклонение от призыва после получения повестки и прохождения ВЛК — это уже действительно уголовная ответственность.
Напоминаем, действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, если военнообязанный прошел сверку данных и медицинскую комиссию, но проигнорировал отправку в воинскую часть. Такие нормы прописаны в статье 366 Уголовного кодекса Украины.
Как узнать, что человек находится в розыске?
Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, советуем воспользоваться базами МВД Украины. Проверка позволит удостовериться, что на вас и ваших родственников, друзей не заведены дела и лицо не объявлено в розыск.
В том случае, если вы обнаружили себя в таком реестре (что иногда случается), вам необходимо обратиться к адвокату, чтобы при поддержке юриста грамотно разобраться в сложившейся ситуации.
Также можно воспользоваться:
- Портал МВД — здесь есть раздел Розыск лиц, скрывающих от органов власти. Вам необходимо указать личные данные и проверить себя в базе.
- Автоматизированная система исполнительного производства — здесь тоже необходимо указать личные данные и проверить, не заведено ли на вас исполнительное производство.
- Судебная власть Украины — здесь вы сможете найти информация о состоянии рассмотрения дела (необходимо ввести свою фамилию и регион).