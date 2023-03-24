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За Екатериной: в Одессе уберут из парка бюст Горького

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
За Екатериной: в Одессе уберут из парка бюст Горького

В Одессе городской совет принял решение о демонтаже памятника русскому писателю Максиму Горькому, который в свое время активно поддерживал большевиков.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Бюст писателю уберут из парка имени Горького в Малиновском районе Одессы. Указано, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно — неизвестно.

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Соответствующее решение приняли члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета во время заседания 16 марта.

Фото: Думская

Ранее стало известно о демонтаже мемориальной доски Горькому на Спиридоновской улице.

В конце декабря в Одессе демонтировали памятник, центральной фигурой которого была Екатерина II. Параллельно демонтировали и конную статую российского полководца Александра Суворова.

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Фото: 2GIS

Источник: Думская
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