За Екатериной: в Одессе уберут из парка бюст Горького
В Одессе городской совет принял решение о демонтаже памятника русскому писателю Максиму Горькому, который в свое время активно поддерживал большевиков.
Об этом сообщает местное издание Думская.
Бюст писателю уберут из парка имени Горького в Малиновском районе Одессы. Указано, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно — неизвестно.
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Соответствующее решение приняли члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета во время заседания 16 марта.
Ранее стало известно о демонтаже мемориальной доски Горькому на Спиридоновской улице.
В конце декабря в Одессе демонтировали памятник, центральной фигурой которого была Екатерина II. Параллельно демонтировали и конную статую российского полководца Александра Суворова.
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Фото: 2GIS