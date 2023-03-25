Март, 25 в 12:39

Апрель 2023 года ожидается теплее, чем обычно. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют среднюю месячную температуру посреди весны на уровне +9 +13 градусов, а в Карпатах — до +7 +8.

Такие показатели превышают норму 1-1,5 градуса.

Значительных осадков не предвидится. Месячное количество — до 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, то есть в пределах нормы.

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Характерной для апреля средней температурой считается +7 +11, в горах прохладнее — до +2 +6 градусов.

В то же время были такие годы, когда посреди весны фиксировались морозы до -3 -16, в северо-восточных областях и в Карпатах — до -17 -22.

Соответственно бывали и такие, когда было жарко, как летом: температура повышалась до +26 +33, в горах — до +21 +22 градусов.

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что в этом году в Украине ожидается теплая весна, местами с аномальными температурами.