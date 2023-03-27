Март, 27 в 18:13

В результате обстрелов Берислава Херсонской области три человека получили ранения.

Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, россияне целый день бьют по городу из авиации и артиллерии.

— Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. У двух из них – тяжелые ранения. Всем оказывают медицинскую помощь, — написал он.

Прокудин призвал жителей Берислава находиться в укрытиях, поскольку обстрелы со стороны армии РФ продолжаются.

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Кроме этого, сегодня председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов сообщал, что в результате вражеской авиационной атаки повреждения получила гражданская инфраструктура города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.