Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
В этом году студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации.
Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.
Как это происходит и что нужно знать о мобилизации студентов 2023 — читайте в нашем материале.
Мобилизация студентов 2023: кого могут призвать
В первую очередь мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить в магистратуру, временно не числятся в студентах.
Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.
Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов
В Украине запрещено уезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны. Еще недавно студенты иностранных университетов могли ездить на обучение в другие страны, однако теперь они не могут уезжать за границу.
Кого не будут мобилизировать
- студентов ПТУ и училищ (получающих профессионально-техническое образование);
- студентов вузов (получающих высшее образование);
- ассистентов-стажеров;
- аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах.
Мобилизация студентов: кому могут дать отсрочку
Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:
- гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;
- студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.
Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.
Если парень не хочет мобилизоваться, при получении повестки ему нужно предоставить специальную справку о том, что он учится (в территориальном центре комплектования).
Однако если парень хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в военкомате.
После этого ему предоставят академотпуск на время службы.
По словам адвоката Джамала Стаценко, призывать не будут в 2023 году студентов вузов, соискателей профессионального высшего образования. Однако подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. К тому же учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы.
Кроме этого, по словам эксперта, в 2023 году не будут призывать:
- Сотрудников компаний, организаций и органов, которых забронировали для выполнения своих обязанностей.
- Непригодных к службе лиц, то есть имеющих инвалидность или временно непригодных из-за состояния здоровья.
- Граждан, содержащих и ответственных за троих или более детей до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности.
- Лиц, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.
- Граждан Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи. Например, за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом.
- Попечителей, усыновителей, приемных родителей и родителей-воспитателей несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.
- Народных депутатов Украины и депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также некоторые категории чиновников.
- Военнообязанных лиц, имеющих уже служащего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в эту категорию входят те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины.