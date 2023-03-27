Реформа градостроения. Как известные антикоррупционеры опровергают аргументы оппонентов проекта №5655

Март, 27 в 17:29

Не утихают эмоции вокруг известного законопроекта №5655, оппоненты градостроительной реформы которого считают неуместным. Сторонники реформы объясняют – в законопроекте собрано именно то, что делает невозможным коррупцию в градостроительной сфере, а значит, эта реформа обязательно должна быть реализована.

Законопроект №5655 Верховная рада Украины приняла в целом еще в декабре 2022 года, и с тех пор оппоненты градостроительной реформы регулярно делают громкие заявления, мол, проект нарушает права местных органов власти и вообще стимулирует самовольное строительство. Эксперты говорят – чтобы понять, что эти обвинения безосновательны, нужно более тщательно изучить законопроект, ведь на самом деле он предлагает совершенно новые подходы к градостроительству, и в этих подходах нет места старым коррупционным схемам, к которым привыкли местные чиновники и псевдоактивисты.

Реализует антикор-стратегию. Что говорит о проекте №5655 глава НАПК Новиков

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков уверен: цифровизация сферы строительства и землепользования, предлагаемая проектом закона №5655, – один из главных элементов антикоррупционной стратегии.

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Он недавно рассказал, что градостроительная реформа до ее принятия была проверена НАПК, а внесенные агентством замечания учли при принятии проекта №5655 в целом.

— Итак, мы проводили антикоррупционную экспертизу законопроекта №5655 о градостроительной реформе. Но не с точки зрения направления этой реформы, а с точки зрения оценки коррупционных рисков. Проводили как год назад, то есть в 2021-м, так и в 2022 году при доработке законопроекта ко второму чтению, – сообщил Александр Новиков.

Выводы антикоррупционной экспертизы почти в полном объеме кроме одной рекомендации были учтены в принятой парламентом редакции закона о градостроительной реформе.

В общем, Новиков отмечает: цифровизация разрешительной системы в сфере строительства является частью антикоррупционной стратегии, принятой парламентом.

– Ее (цифровизацию. – Ред.) поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть, этот закон реализует антикоррупционную стратегию, — сказал Александр Новиков.

Следовательно, позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась и остается неизменной – проект №5655 важен, ведь является важной частью государственной антикоррупционной стратегии. А значит, таким образом мнение главы НАПК разбивает теорию оппонентов реформы относительно того, что, мол, этот законопроект создает какие-то коррупционные риски.

Полностью антикоррупционный законопроект. Что говорит директор НАБУ Кривонос о №5655

Новый глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос ранее возглавлял ГИАМ, а значит, хорошо знаком со всеми схемами, долгое время процветающими в секторе градостроительства. Кривонос даже написал авторский материал, в котором развеял 10 мифов вокруг проекта №5655. Директор НАБУ не скрывает, что выступает за введение реформы.

— Новый закон предлагает максимальную цифровизацию процессов, расширение возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства, в частности, в блокировании незаконного строительства еще на стадии его проектирования при загрузке проекта в систему. Неправильно определен класс последствий? Не загружено согласование органа охраны культурного наследия? Превышен ли процент застройки? Система не упустит. Именно так, без оценочного суждения чиновника, без возможности договориться с ним. Единственный путь подать документы – устранить нарушения и выполнить требования законодательства, – говорит Семен Кривонос.

По его словам, миф относительно того, как через реформу государство снимает с себя ответственность за предоставление права на строительство, развеять достаточно просто, ведь на самом деле государство обязуется создать максимально эффективную, прозрачную и цифровизированную систему получения сервисных услуг в строительстве, разделяя ответственность за строящийся с архитекторами, инженерами, подрядчиками, заказчиками строительства, органами местного самоуправления.

— Закон требует скачивать все документы в ЕГЭСС в цифровом формате, где исправить, подменить или отредактировать ничего невозможно. Система самостоятельно в автоматическом режиме по четко определенным алгоритмам и критериям рисков будет проверять их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства. Такой подход полностью исключает человеческий фактор, когда чиновник государственного органа или горсовета по результатам рассмотрения документов, руководствуясь коррупционными мотивами или по собственной некомпетентности принимает решение в пользу нечистого на руку застройщика, — считает Семен Кривонос.

Он отмечает, что новым проектом внедряется процедура в несколько уровней контроля за соблюдением требований планирования территории.

— Во-первых, это выдача органами местного самоуправления (ОМС) градостроительных условий и ограничений (ГУО), в которых должны обязательно указываться полный перечень требований к будущему объекту строительства, (ограничения по использованию земель в застройке, предельно допустимую высотность объекта, максимально допустимый процент застройки земельного участка, минимально допустимые расстояния от объекта до линий регулирования застройки и существующих зданий и сооружений, требования законодательства об охране культурного наследия и т. п.). Без указания таких сведений выдача таких ГУО будет невозможна. Во-вторых, настроен многоуровневый контроль соблюдения требований градостроительной документации и исходных данных непосредственно при разработке проектной документации. Этот контроль будет осуществляться как автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) при загрузке проекта, так и экспертными организациями, — пишет Кривонос.

И добавляет – у органов местного самоуправления всегда есть возможность признать строительство незаконным, если оно ведется с нарушениями ограничений, определенных документацией. Предложенная проектом №5655 система предлагает действительно эффективные и действенные решения на замену существующим, которые часто используются нечистыми на руку чиновниками и застройщиками.

Разбивает Кривонос и претензию оппонентов реформы, что она якобы лишит местного самоуправления части прав.

— Новым законом определяется, что это полномочие определяют собственно управители на местах, а не спускается сверху. Кроме того, снимаются ограничения по классу последствий объектов, контролируемых органами местного самоуправления. Таким образом, ОМС могут абсолютно свободно создавать соответствующие структурные подразделения и осуществлять проверки объектов строительства в пределах территории соответствующих тергромад независимо от класса последствий, — уверен директор НАБУ.

Действующая система, предусматривающая годы судебных проволочек, за время существования независимой Украины смогла обеспечить демонтаж только одного самовольно построенного объекта во Львове.

При этом большое количество дел все еще находятся в судах, а там, где решения получены, они банально не выполняются. Теперь местное самоуправление получит реальную возможность обеспечивать законность в строительстве.

Семен Кривонос не соглашается, что реформа градостроительства сужает права общественности, по его словам, наоборот общественность будет иметь право через электронную систему внести выявленные нарушения. Далее система автоматически включит такой объект в график мониторинга застройки, а ОМС будет обязан осмотреть объект строительства, отчитаться о результатах и принять меры по устранению возможных нарушений.

– Спектр таких мероприятий достаточно широк – от инициирования государственного градостроительного надзора в отношении лиц, строящих объект до демонтажа самовольного строительства, — подчеркнул директор НАБУ. Да и вообще предполагается расширить роль общественности при разработке градостроительной документации.

Преодоление коррупции. Почему проекту №5655 оказывают сопротивление

Важно, что законопроект №5655 направлен на преодоление коррупции в градостроительном секторе. Может, поэтому у документа появилось так много разных оппонентов.

— В этом законе чиновник отстраняется от разрешительных функций, от процесса получения права на выполнение строительных работ. Путем цифровизации путем передачи части полномочий третьим лицам его роль сводится к минимуму, при этом это не означает, что государство устраняется из этого процесса. Напротив, предлагается ввести ряд мер государственного надзора за участниками рынка. Это полностью антикоррупционный законопроект, – говорит директор НАБУ Семен Кривонос.

Экспертная среда убеждена – теперь, когда у НАБУ новый руководитель, хорошо разбирающийся в градостроительной проблематике, наверное, среди его первых шагов будет расследование преступлений в этой сфере. Блогер Евгений Прокопишин прямо говорит – Кривонос возьмется за местных коррупционеров, которым было так выгодно сотрудничество со скандальными застройщиками.

– Кстати, именно Семен Кривонос был одним из идеологов законопроекта №5655 (реформа градостроительства), и теперь его очень боятся местные чиновники-коррупционеры и скандальные застройщики. И это выглядит максимально логично, так как он хорошо знает этот сектор изнутри и отлично понимает, кого и за что там можно связать. Поэтому против него и была такая массовая информационная кампания, потому что определенный круг людей хотели видеть своего человека в НАБУ, который закрывал бы глаза на всю эту коррупцию (цена вопроса миллиарды долларов ежегодно), — пишет Евгений Прокопишин.

В конце концов законопроект №5655 – это весомый шаг Украины к европейским цивилизованным нормам и правилам градостроительства. Как известно, в Европе очень негативно воспринимают коррупционные схемы, которые так долго реализовывались в украинских городах, следствием которых стали незаконные застройки, созданные с нарушением всех норм действующего законодательства. Теперь же, когда в Украине намечена к реализации настоящая реформа градостроительной сферы, остается только преодолеть последнюю истерику тех, кто не стремится к качественным изменениям, ведь отход от старой системы лишит очень многих такой приятной нелегальной прибыли.