Март, 27 в 9:06

Каникулы — самый любимый период всех школьников. Все дети с особым трепетом ожидают этих нескольких недель отдыха от уроков и домашних заданий.

Когда начнутся весенние каникулы в 2023 году и сколько продлится отдых – читайте в материале Фактов ICTV.

Весенние каникулы 2023 — даты

Учебный год 2022-2023 стартовал традиционно 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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В Украине даты школьных каникул в 2023 году могут смещаться. В то же время окончательное решение об отдыхе учеников принимает руководство каждой школы отдельно.

Школьные весенние каникулы в 2022-2023 учебном году продлятся в такие даты:

начало каникул — 27 марта 2023 года ;

; окончание каникул — 2 апреля 2023 года.

Однако некоторые учебные заведения работают по триместровой системе, соответственно график весенних каникул в таких школах другой:

начало каникул — 3 апреля 2023 года;

окончание каникул — 9 апреля 2023 года.

В обоих случаях продолжительность весеннего отдыха — одна неделя, но с учетом выходных школьники будут иметь для отдыха девять дней.

Если ваш ребенок учится в частной школе, то там может быть свой календарь, который иногда существенно отличается от стандартного.

Стоит отметить, что эти даты являются ориентировочными, ведь окончательное решение относительно дат и срока проведения каникул принимает администрация каждого учебного заведения отдельно.