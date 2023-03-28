Враг будет отвечать за удары: Зеленский впервые провел заседание Ставки на выезде

Март, 27 в 22:57

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего ВСУ на выезде в городе Днепре.

— Именно здесь — в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области, — отметил президент в видеообращении 27 марта.

Командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию об обороне в Донецкой области и на самых горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих, которые прикрывают юг и север страны, главкома, руководителя ГУР МО.

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– Хочу поблагодарить бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте, подразделение Kraken — как всегда, на высоте. Молодцы, ребята, — сказал глава государства.

На Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей на всей линии фронта — от Херсонщины до Харьковщины.

— Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев — и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 2014 года, — считает президент.

По его словам, Днепр является нашей крепостью уже более девяти лет, все это время поддерживает фронт и бойцов. Именно здесь еще с 2014 года тысячам украинских воинов спасли здоровье после ранений. Город концентрировал работу волонтеров с первых недель агрессии в 2014 году, отметил Зеленский.