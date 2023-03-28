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Факты / Україна / Общество

ПЦУ создала приход в Почаевской лавре, которая сейчас в аренде у УПЦ МП

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
синод ПЦУ
Фото: ПЦУ

Православная церковь Украины создала религиозную организацию Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви на территории Почаевской лавры. Сама Лавра сейчас находится в аренде УПЦ МП.

Это решение было принято во время синода Православной церкви Украины.

— В составе Тернопольской епархии ПЦУ была образована религиозная организация Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ), — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Сообщается, что ее будет возглавлять митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

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Кроме того, Синод поддержал позицию предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, изложенную в его обращении к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Также Синод призвал братию Лавры к единению в лоне Поместной Украинской православной церкви на канонических началах.

Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году, этот договор действует до 2052 года. В комплекс Лавры в Почаеве входит 18 сооружений, шесть из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

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В феврале 2023 года глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщал о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.

Ранее Украинская греко-католическая церковь высказывалась за намерения получить право проводить богослужения в Почаевской лавре.

Источник: ПЦУ
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