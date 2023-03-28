ПЦУ создала приход в Почаевской лавре, которая сейчас в аренде у УПЦ МП
Православная церковь Украины создала религиозную организацию Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви на территории Почаевской лавры. Сама Лавра сейчас находится в аренде УПЦ МП.
Это решение было принято во время синода Православной церкви Украины.
— В составе Тернопольской епархии ПЦУ была образована религиозная организация Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ), — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Сообщается, что ее будет возглавлять митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.
Кроме того, Синод поддержал позицию предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, изложенную в его обращении к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Также Синод призвал братию Лавры к единению в лоне Поместной Украинской православной церкви на канонических началах.
Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году, этот договор действует до 2052 года. В комплекс Лавры в Почаеве входит 18 сооружений, шесть из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
В феврале 2023 года глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщал о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.
Ранее Украинская греко-католическая церковь высказывалась за намерения получить право проводить богослужения в Почаевской лавре.