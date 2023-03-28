Половина украинских беженцев не планирует возвращаться из соображений безопасности — опрос

Март, 28 в 13:11

Украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года, в ходе опроса, проведенного Украинским институтом будущего 20-23 марта, назвали причины, которые влияют на их решение возвращаться домой или остаться.

В частности, половина респондентов (50%) одной из причин не возвращаться в Украину называют безопасность, еще 55% — жизненные перспективы за рубежом, 50% — безопасность, 48% — наличие работы, 33% — перспективы для детей, 28% — комфорт, 27% — отсутствие борьбы с коррупцией и люстрации пророссийских сил в Украине, на последнем месце — 5% — родственные связи за пределами страны.

В то же время 60% заявили, что вернутся в Украину из-за родственных связей, 46% называют привычный образ жизни и окружение, 42% — безопасность, 36% — работу, 32% — патриотизм, 27% — неудачи в попытках обосноваться за рубежом, 16% — забота о детях (они должны жить и учиться в Украине).

Сейчас смотрят

Украинский институт будущего совместно с компанией Нью Имидж Групп в течение 20-23 марта провели онлайн-опрос Оценка миграционных процессов и настроений на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Источник: УІМ