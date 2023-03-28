Март, 28 в 16:39

Закарпатская областная прокуратура обжаловала приговор суда о совершении тремя подростками сексуального насилия над несовершеннолетней девочкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

– Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции, — отметили в ведомстве.

Возмутительный инцидент произошел в селе Верхние Ворота на Закарпатье летом 2021 года.

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Трое подростков заманили 14-летнюю девочку в подвал. Пострадавшая давно дружила с ними, а потому пошла. В подвале один из молодых людей сначала ударил девушку в живот, чтобы избежать сопротивления и запугать. После этого все трое по очереди совершили сексуальное насилие над ней.

Изнасилование и издевательства подростки снимали на видео. А потом они обнародовали эту запись в интернете и распространили среди одноклассников в школе.

16 марта Воловецкий районный суд освободил подростков от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Дело рассматривалось по ч. 3. ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица). Подросткам не инкриминировали ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание.

Суд аргументировал свое решение отсутствием судимости у насильников, “хорошими характеристиками” и частичным возмещением потерпевшей. Пострадавшая просила выплатить ей 450 тыс. грн морального ущерба, обвиняемые же, по решению суда, возместили только 60 тыс. грн.

Такой приговор возмутил общество. Оказалось, что права девушки были грубо нарушены. Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая дала насильникам положительные характеристики.

На решение суда отреагировали Закарпатская ОВА и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Приговор еще не вступил в законную силу, именно поэтому прокуратура его обжаловала.

А Высший совет правосудия проверит жалобы на судью Оксану Софилканич, рассматривавшую дело об изнасиловании 14-летней девушки.