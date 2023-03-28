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Факты / Україна / Общество

Ответственный за работу фильтрационных лагерей: детали подрыва авто оккупанта Москвина в Мариуполе

Валентина Чорна, редактор ленты
Ответственный за работу фильтрационных лагерей: детали подрыва авто оккупанта Москвина в Мариуполе

В понедельник, 27 марта, в Мариуполе взорвали авто так называемого начальника полиции Михаила Москвина.

Именно он является ответственным за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения в оккупированном городе.

После подрыва автомобиля Москвин находится в больнице №2 в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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— Этот преступник ответственен за создание и функционирование фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага. Сейчас Москвин в больнице в тяжелом состоянии. Каким бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена, — подчеркнул городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что вчера утром в Приморском районе Мариуполя прогремел мощный взрыв.

Российские СМИ сообщили, что взорвался автомобиль Михаила Москвина, но у него якобы только контузия.

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