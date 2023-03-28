В результате непогоды есть значительные обесточивания в 8 областях, на Житомирщине действуют ограничения — Укрэнерго
Во вторник, 28 марта, потребление электроэнергии возросло из-за похолодания.
Вследствие непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях.
Ремонтные бригады Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
— В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей в результате неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления. В других регионах ограничения потребления нет, — сообщили в Укрэнерго.
Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта.
В частности, вчера в результате российских обстрелов были повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Сейчас в Украине работают все виды электростанций, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.
Источник: Укренерго