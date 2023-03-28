Март, 28 в 12:31

Во вторник, 28 марта, потребление электроэнергии возросло из-за похолодания.

Вследствие непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях.

Ремонтные бригады Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

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— В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей в результате неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления. В других регионах ограничения потребления нет, — сообщили в Укрэнерго.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта.

В частности, вчера в результате российских обстрелов были повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Сейчас в Украине работают все виды электростанций, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

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Источник: Укренерго