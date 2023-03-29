Эксперты зафиксировали падение рейтинга Дональда Трампа в следующих выборах на президентский пост США

Март, 29 в 17:16

Дональд Трамп, известный своими симпатиями к стране агрессору, продолжает терять рейтинг в следующих выборах президента США, передают букмекерские конторы Украины.

Про актуальное распределение шансов главных кандидатов на президентский пост в Соединенных Штатах Америки, рассказываем в этом материале.

Тройка лидеров без изменений

Согласно оценкам, которые выставили букмекерские конторы Украины, текущем лидером президентской гонки США остается Джо Байден.

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Действующий 46-й президент Соединенных Штатов Америки на данный момент возглавляет рейтинг, представленный аналитиками, которые отводят 80-летнему политику приблизительно 32% на успех в выборах.

Главным конкурентом Байдена эксперты продолжают считать Дональда Трампа, который сегодня пообещал решить военный конфликт в Украине в течение одного дня.

Шансы того, что Трамп второй раз займет президентский пост в ноябре 2024 года, эксперты оценили в 27%.

Победа Байдена – 32%

Победа Трампа – 27%

Победа ДеСантиса – 25%

Отмечаем, что второй кандидат от Республиканской партии Рон ДеСантис зафиксировался на третьей позиции предварительного рейтинга с шансами на успех в 25%.

Примечательно, что вероятность успеха других кандидатов в президентских выборах США, оценивается очень низко. Например, ближайшим конкурентам лидирующей тройки Камале Гаррис и Гэвину Ньюсому аналитики отвели по 5-6%.

Борис Джонсон заменит Риши Сунака?

Букмекерские конторы Украины также пристально анализируют политическую ситуацию в Великобритании, где за последний год смена премьер-министра проходила дважды.

По мнению аналитиков, следующим лидером Консервативной партии после Риши Сунака станет Борис Джонсон – с вероятностью в 25%.

Конкуренцию бывшему премьер-министру Королевства, по мнению аналитиков, может составить Кеми Баденох, которая сейчас занимает должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Замыкает тройки лидеров в борьбе за место лидер консерваторов Королевства Мэри Мордонт – младший министр торговой политики.