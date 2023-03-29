Эксперты зафиксировали падение рейтинга Дональда Трампа в следующих выборах на президентский пост США
Дональд Трамп, известный своими симпатиями к стране агрессору, продолжает терять рейтинг в следующих выборах президента США, передают букмекерские конторы Украины.
Про актуальное распределение шансов главных кандидатов на президентский пост в Соединенных Штатах Америки, рассказываем в этом материале.
Тройка лидеров без изменений
Согласно оценкам, которые выставили букмекерские конторы Украины, текущем лидером президентской гонки США остается Джо Байден.
Действующий 46-й президент Соединенных Штатов Америки на данный момент возглавляет рейтинг, представленный аналитиками, которые отводят 80-летнему политику приблизительно 32% на успех в выборах.
Главным конкурентом Байдена эксперты продолжают считать Дональда Трампа, который сегодня пообещал решить военный конфликт в Украине в течение одного дня.
Шансы того, что Трамп второй раз займет президентский пост в ноябре 2024 года, эксперты оценили в 27%.
- Победа Байдена – 32%
- Победа Трампа – 27%
- Победа ДеСантиса – 25%
Отмечаем, что второй кандидат от Республиканской партии Рон ДеСантис зафиксировался на третьей позиции предварительного рейтинга с шансами на успех в 25%.
Примечательно, что вероятность успеха других кандидатов в президентских выборах США, оценивается очень низко. Например, ближайшим конкурентам лидирующей тройки Камале Гаррис и Гэвину Ньюсому аналитики отвели по 5-6%.
Борис Джонсон заменит Риши Сунака?
Букмекерские конторы Украины также пристально анализируют политическую ситуацию в Великобритании, где за последний год смена премьер-министра проходила дважды.
По мнению аналитиков, следующим лидером Консервативной партии после Риши Сунака станет Борис Джонсон – с вероятностью в 25%.
Конкуренцию бывшему премьер-министру Королевства, по мнению аналитиков, может составить Кеми Баденох, которая сейчас занимает должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.
Замыкает тройки лидеров в борьбе за место лидер консерваторов Королевства Мэри Мордонт – младший министр торговой политики.