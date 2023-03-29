Март, 29 в 10:38

На среду, 29 марта, синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов.

Порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности, ожидаются почти по всей территории, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей и Крыма.

Из-за непогоды возможны перебои с электроснабжением, работой коммунального хозяйства и нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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На Киевщине в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском районах сегодня уже произошли аварийные отключения света.

Сейчас обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света более 30 тыс. клиентов.

— 29-30 марта ослабление осадков (преимущественно в виде снега) и ветра. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Снижение температуры ночью до 0 -7° мороза, днем до 0 +7° тепла (30 марта на западе и Одесской области +6 +11° тепла), — говорят синоптики.

Потепление в Украине синоптики прогнозируют в конце недели, то есть 1-2 апреля.