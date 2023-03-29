В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

Март, 29 в 18:40

Вечером 29 марта в Киеве и Киевской области отменили стабилизационные отключения света, которые были введены из-за непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

— В Укрэнерго отменили ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть свет всем жителям региона, — говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.

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Ранее в ДТЭК сообщали, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения в соответствии со стабилизационными графиками.

На такой шаг пришлось пойти, потому что возросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры.

Также из-за непогоды произошли аварии на электросетях в Киевской области, было обесточено около 60 населенных пунктов.