В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света
Вечером 29 марта в Киеве и Киевской области отменили стабилизационные отключения света, которые были введены из-за непогоды.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
— В Укрэнерго отменили ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть свет всем жителям региона, — говорится в сообщении.
В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.
Ранее в ДТЭК сообщали, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения в соответствии со стабилизационными графиками.
На такой шаг пришлось пойти, потому что возросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры.
Также из-за непогоды произошли аварии на электросетях в Киевской области, было обесточено около 60 населенных пунктов.