Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
В Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН.
‒ Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для предоставления своей помощи, в том числе денежной, людям, которые пострадали в результате военных действий, ‒ сообщили на сайте УВКБ ООН.
Факты ICTV узнали, кто может получить денежную помощь от ООН, где регистрироваться и что предусматривает новая финансовая поддержка.
Помощь по-новому 2023: кто может получить поддержку от ООН
Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавшие от военных действий и те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.
На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций и имеют доход меньше 5 400 грн на одного человека. Также семья должна принадлежать к следующим категориям и критериям уязвимости:
- переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;
- лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;
- люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за рубежа).
Более того, УВКБ ООН также установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дают возможность подать заявку на помощь. Это должна быть:
- семья, которая имеет только одного родителя, с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одинокое/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо преклонного возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семья, с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (требуется документальное подтверждение).
Если ваша семья соответствует всем требованиям, вы должны подтвердить это документально.
Зарегистрироваться можно одним домохозяйством, если оно состоит из:
- главы домохозяйства;
- жены/мужа;
- его/ее детей (до 23 лет);
- его/ее родителей;
- его/ее дедушки и бабушки, только если они находятся на их иждивении. В противном случае должны быть зарегистрированы отдельно.
Как получить помощь: где подавать заявку
Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.
‒ Благотворительный фонд Право на защиту является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь, ‒ говорится на сайте УВКБ ООН.
Итак, для подачи заявления вам необходимо обратиться в пункты регистрации во Львовской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской или Николаевской областях.
Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.
На официальном сайте Право на защиту вы тоже найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.
Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.
Документы, которые понадобятся для регистрации
С собой нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта главного заявителя (карты єДопомога не подходят);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).
‒ Нам не нужен ваш CVV-код (трехзначный код на банковской карте). Сотрудники партнерских организаций не должны его требовать, ‒ отмечают в организации Право на защиту.
Что предусматривает денежная помощь от ООН
Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека).
Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн ‒ это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн.
Напоминаем, подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства.