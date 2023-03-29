Март, 29 в 13:14

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная Рада продлила срок их действия еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

В то же время бывают случаи, когда на военную службу попадают украинцы, которые по состоянию здоровья не могут выполнять задачи в Вооруженных силах.

Факты ICTV узнавали, как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья и что для этого понадобится.

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Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья — как это сделать

И.о. заведующей сектором Виноградовского бюро правовой помощи Марьяна Киш отмечает, что порядок увольнения военнослужащих из ВСУ по состоянию здоровья подробно описан в Положении о прохождении военной службы в ВСУ.

Там отмечается, что военнослужащий может быть уволен с военной службы по состоянию здоровья или ему может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья.

— Основанием для увольнения по состоянию здоровья является заключение (постановление) ВВК о непригодности к военной службе с изъятием из воинского учета. Законодательство прямо устанавливает такую норму: увольнение военнослужащих, которые не подлежали призыву на военную службу по состоянию здоровья, без стационарного обследования и медицинского освидетельствования запрещается, — говорит Марьяна Киш.

Эксперт добавляет, если больного человека призвали в ряды ВСУ без проведения медицинского осмотра или проигнорировали справки о болезнях этого человека, то нужно требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться из ВСУ по состоянию здоровья.

Следовательно, чтобы уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья, необходимо:

Подать рапорт об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для увольнения. Далее руководители должны направить военного на медицинский осмотр. Направить на ВЛК может, например, командир отдельной части, равные ему и выше, начальник гарнизона, военный комендант гарнизона и тому подобное. Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая должна принять постановление в форме справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья на основании Перечня болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе. Если в период оформления увольнения из ВСУ лицо не может выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья, нужно оформить заключение об освобождении от исполнения служебных обязанностей до 30 календарных дней. Затем ВВК направляет заключение медицинского осмотра в воинскую часть, где оформляются и направляются документы соответствующему должностному лицу. После этого немедленно издается приказ об увольнении командиром бригады или полка (это касается лиц в воинских званиях до мастер-сержанта). Последний шаг — военного отправляют в отставку (изъятие из списков личного состава воинской части и направление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по выбранному месту жительства, куда лицо должно прибыть в пятидневный срок, чтобы встать на воинский учет).

Обратите внимание, если ВЛК признала вас временно непригодным к военной службе, то процедура происходит так же, но определяется следующая дата повторного медицинского обследования (через 6 или 12 месяцев), а лицо увольняется в запас по состоянию здоровья, а не уходит в отставку.