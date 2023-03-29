Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья: процедура и куда обращаться
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная Рада продлила срок их действия еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
В то же время бывают случаи, когда на военную службу попадают украинцы, которые по состоянию здоровья не могут выполнять задачи в Вооруженных силах.
Факты ICTV узнавали, как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья и что для этого понадобится.
Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья — как это сделать
И.о. заведующей сектором Виноградовского бюро правовой помощи Марьяна Киш отмечает, что порядок увольнения военнослужащих из ВСУ по состоянию здоровья подробно описан в Положении о прохождении военной службы в ВСУ.
Там отмечается, что военнослужащий может быть уволен с военной службы по состоянию здоровья или ему может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья.
— Основанием для увольнения по состоянию здоровья является заключение (постановление) ВВК о непригодности к военной службе с изъятием из воинского учета.
Законодательство прямо устанавливает такую норму: увольнение военнослужащих, которые не подлежали призыву на военную службу по состоянию здоровья, без стационарного обследования и медицинского освидетельствования запрещается, — говорит Марьяна Киш.
Эксперт добавляет, если больного человека призвали в ряды ВСУ без проведения медицинского осмотра или проигнорировали справки о болезнях этого человека, то нужно требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться из ВСУ по состоянию здоровья.
Следовательно, чтобы уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья, необходимо:
- Подать рапорт об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для увольнения.
- Далее руководители должны направить военного на медицинский осмотр. Направить на ВЛК может, например, командир отдельной части, равные ему и выше, начальник гарнизона, военный комендант гарнизона и тому подобное.
- Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая должна принять постановление в форме справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья на основании Перечня болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе.
- Если в период оформления увольнения из ВСУ лицо не может выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья, нужно оформить заключение об освобождении от исполнения служебных обязанностей до 30 календарных дней.
- Затем ВВК направляет заключение медицинского осмотра в воинскую часть, где оформляются и направляются документы соответствующему должностному лицу.
- После этого немедленно издается приказ об увольнении командиром бригады или полка (это касается лиц в воинских званиях до мастер-сержанта).
- Последний шаг — военного отправляют в отставку (изъятие из списков личного состава воинской части и направление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по выбранному месту жительства, куда лицо должно прибыть в пятидневный срок, чтобы встать на воинский учет).
Обратите внимание, если ВЛК признала вас временно непригодным к военной службе, то процедура происходит так же, но определяется следующая дата повторного медицинского обследования (через 6 или 12 месяцев), а лицо увольняется в запас по состоянию здоровья, а не уходит в отставку.
— Кроме того, обращаю ваше внимание, что в этом положении есть одна несколько странная норма: если лицо, имеющее право на увольнение, выполняет задачи в интересах обороны Украины во время действия особого периода, принимает непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий, то оно увольняется с военной службы в течение трех месяцев со дня завершения выполнения таких задач, — добавляет Киш.