Март, 29 в 13:58

В феврале 2023 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта №8431 и №8432, которыми предлагается поэтапное повышение размеров минимальной заработной платы и прожиточных минимумов.

Законы пока не приняли, но в случае их принятия, первое повышение размеров социального обеспечения состоится 1 апреля 2023 года.

Что именно предусматривают законопроекты №8431 и №8432, что изменится после их принятия и текст предложенных изменений, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что предусматривают законопроекты №8431 и №8432

Законопроектом №8431 предлагается повысить размер минимальной заработной платы. Повышение будет происходить в несколько этапов:

с 1 апреля 2023 года — до 7 370 грн;

с 1 июля — до 8 107 грн;

с 1 октября — до 8 918 грн.

В почасовом размере:

с 1 апреля — 44,51 грн;

с 1 июля — 48,96 грн;

с 1 октября — 53,85 грн.

Напомним, сейчас размер минимальной заработной платы составляет 6 700 грн, а в почасовом размере — это 40,46 грн.

В то же время законопроект №8432 предлагает увеличить прожиточный минимум в 2023 году. Напоминаем, с 1 января 2023 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2 589 грн.

Однако проектом закона №8432 предлагается изменить общий показатель так:

с 1 апреля — до 2 848 грн;

с 1 июля — до 3 133 грн;

с 1 октября — до 3 446 грн.

А для детей до 6 лет прожиточный минимум может стать таким:

с 1 апреля — до 2 499 грн;

с 1 июля — до 2 749 грн;

с 1 октября — до 3 024 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 апреля — до 3 116 грн;

с 1 июля — до 3 428 грн;

с 1 октября — до 3 771 грн.

Показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц может измениться следующим образом:

с 1 апреля — до 2 952 грн;

с 1 июля — до 3 248 грн;

с 1 октября — до 3 572 грн.

А для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 апреля — до 2 302 грн;

с 1 июля — до 2 533 грн;

с 1 октября — до 2 786 грн.

Если эти законопроекты примут в Верховной Раде, они вступят в силу 1 апреля 2023 года.

Каков статус этих законов сейчас?

По состоянию на 29 марта 2023 года оба законопроекта находятся на ознакомлении в комитете и в будущем должны пройти два чтения в зале парламента. Также законопроекты должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Только после всех этапов рассмотрения проекты вступают в законную силу.