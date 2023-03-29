Законопроекты №8431 и №8432: на сколько может повыситься минимальная зарплата и прожиточный минимум
В феврале 2023 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта №8431 и №8432, которыми предлагается поэтапное повышение размеров минимальной заработной платы и прожиточных минимумов.
Законы пока не приняли, но в случае их принятия, первое повышение размеров социального обеспечения состоится 1 апреля 2023 года.
Что именно предусматривают законопроекты №8431 и №8432, что изменится после их принятия и текст предложенных изменений, читайте в материале Фактов ICTV.
Что предусматривают законопроекты №8431 и №8432
Законопроектом №8431 предлагается повысить размер минимальной заработной платы. Повышение будет происходить в несколько этапов:
- с 1 апреля 2023 года — до 7 370 грн;
- с 1 июля — до 8 107 грн;
- с 1 октября — до 8 918 грн.
В почасовом размере:
- с 1 апреля — 44,51 грн;
- с 1 июля — 48,96 грн;
- с 1 октября — 53,85 грн.
Напомним, сейчас размер минимальной заработной платы составляет 6 700 грн, а в почасовом размере — это 40,46 грн.
В то же время законопроект №8432 предлагает увеличить прожиточный минимум в 2023 году. Напоминаем, с 1 января 2023 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2 589 грн.
Однако проектом закона №8432 предлагается изменить общий показатель так:
- с 1 апреля — до 2 848 грн;
- с 1 июля — до 3 133 грн;
- с 1 октября — до 3 446 грн.
А для детей до 6 лет прожиточный минимум может стать таким:
- с 1 апреля — до 2 499 грн;
- с 1 июля — до 2 749 грн;
- с 1 октября — до 3 024 грн.
Для детей от 6 до 18 лет:
- с 1 апреля — до 3 116 грн;
- с 1 июля — до 3 428 грн;
- с 1 октября — до 3 771 грн.
Показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц может измениться следующим образом:
- с 1 апреля — до 2 952 грн;
- с 1 июля — до 3 248 грн;
- с 1 октября — до 3 572 грн.
А для лиц, утративших трудоспособность:
- с 1 апреля — до 2 302 грн;
- с 1 июля — до 2 533 грн;
- с 1 октября — до 2 786 грн.
Если эти законопроекты примут в Верховной Раде, они вступят в силу 1 апреля 2023 года.
Каков статус этих законов сейчас?
По состоянию на 29 марта 2023 года оба законопроекта находятся на ознакомлении в комитете и в будущем должны пройти два чтения в зале парламента. Также законопроекты должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Только после всех этапов рассмотрения проекты вступают в законную силу.