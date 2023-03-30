Март, 30 в 13:51

С началом полномасштабной войны и украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать украинцам, предоставляя им разнообразную денежную и гуманитарную помощь.

Одной из таких организаций стала ЮНИСЕФ. Факты ICTV узнавали, кто из украинцев может получить денежную помощь от ЮНИСЕФ Спільно в 2023 году и как это сделать.

ЮНИСЕФ Спільно: как получить денежную помощь в 2023 году

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Спільно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

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В 2022 году в рамках программы была оказана единовременная денежная помощь почти 200 тыс. семьям по всей Украине. Большинство семей получили выплату размером 33 300 грн.

— ЮНИСЕФ Спільно — это специальная программа, которая действует на территории Украины. Мы помогаем многодетным семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет или по крайней мере одного ребенка с инвалидностью до 18 лет при условии, что эта семья не получала другой международной помощи после 24 февраля 2022 года, — отметили на горячей линии ЮНИСЕФ.

В рамках программы многодетным семьям выплачивается пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пятерых человек. Выплаты поступают в течение трех месяцев.

— Самостоятельная регистрация на денежную помощь совместно от ЮНИСЕФ была открыта с 31 марта по 14 августа 2022 года. Сегодня заявки на эту помощь не принимаются! — добавили в ЮНИСЕФ.

Поскольку регистрация на программу денежной помощи совместно от ЮНИСЕФ была приостановлена, сейчас фонд выплачивает деньги тем, кто подал заявки до 14 августа 2022 года.

— Сейчас фонд выплачивает деньги тем семьям, которые подали заявки до 14 августа 2022 года! — подтвердили в ЮНИСЕФ.

Хотя ЮНИСЕФ уже прекратили прием новых заявок на выплаты, украинцы, которые уже подали заявки, все же смогут получить деньги в 2023 году.

Дело в том, что сейчас организация занимается проверкой данных и заявок, присланных украинцами еще в 2022 году (то есть до приостановления приема заявок).

Соответственно, если вы подали заявку на помощь от ЮНИСЕФ, но до сих пор не получили выплаты, в 2023 году деньги должны вам зачислиться на счет, который вы отмечали при регистрации в программе.

Обратите внимание, что выплаты поступят не всем украинцам, которые отправляли заявки, а лишь тем, кто подходит под критерии получателей помощи.