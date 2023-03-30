Могут ли вручить повестку не по месту прописки — объяснения юриста

Март, 30 в 9:11

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста получают повестки и мобилизуются на военную службу.

Обычно, повестки вручают по месту жительства лица, но не всегда. Могут ли военнообязанному вручить повестку не по месту прописки, узнавали Факты ICTV.

Получение повесток 2023

— Я всегда подчеркиваю, что получение повестки не равно мобилизации и отправлению на фронт. Но получив повестку, любой гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это установлено законодательством. В частности, Законами Украины О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации, — отмечает адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Уважительными причинами неприбытия в военкомат по повестке могут быть:

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смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытия;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

По словам Грищенко, все эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами.

— О необходимости явиться в военкомат по вызову-повестке понятно. Но также необходимо понимать, что эта обязанность не возникнет, если повестка оформлена ненадлежащим образом, — уверяет адвокат.

Грищенко советует военнообязанным внимательно ознакомиться с корректным шаблоном повестки со всеми необходимыми реквизитами заранее, а не во время ее получения.

— Где с ней можно ознакомиться? Шаблон повестки является приложением 11 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487.

Стоит понимать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается на имя конкретного лица. Кроме того, документ обязательно должен содержать:

номер повестки;

наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата;

время, в которое нужно прибыть.

— Понятно, что повестка должна готовиться заблаговременно, а не выписываться при вас на коленях. А вызов в военкомат в формате сообщения на мессенджеры, смс или звонком на телефон – законодательством не предусмотрены и не могут иметь никаких юридических последствий, в том числе ответственности, — говорит Грищенко.

Где могут вручить повестку

Относительно места вручения повестки, то законодательством Украины не определено конкретного места, где именно работники военкоматов должны вручать документ.