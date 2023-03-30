Оккупанты загоняют жителей Юга в “паспортную удавку” и усиливают давление – Федоров
Российские оккупанты загоняют жителей Юга Украины в так называемую паспортную удавку.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, местные гауляйтеры пообещали руководству РФ до псевдовыборов паспортизировать 80% жителей временно оккупированных территорий.
— Оккупанты действуют проверенными методами. Сначала привлекали обещаниями высоких зарплат тех, кто возьмет паспорт РФ. А когда увидели, что добровольно за никчемным “документом” люди не очень идут, начали давить, – заявил Федоров.
Теперь захватчики выплачивают социальные выплаты только при наличии “аусвайса”, а пропуск для свободного передвижения оккупированной территорией можно получить, если есть паспорт РФ.
В Михайловке Запорожской области коммунальные услуги только для тех, кто оформил российский паспорт.
– Во время фильтрации требуют российский паспорт и угрожают выселением всем, кто не хочет его оформлять. Захватчики хотят сделать жителей ТОТ гражданами своей недостраны, чтобы показать миру, что здесь живут “русские”, которых нужно было “асвабаждать”, — добавил Федоров.