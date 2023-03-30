Оккупанты загоняют жителей Юга в “паспортную удавку” и усиливают давление – Федоров

Март, 30 в 17:39

Российские оккупанты загоняют жителей Юга Украины в так называемую паспортную удавку.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, местные гауляйтеры пообещали руководству РФ до псевдовыборов паспортизировать 80% жителей временно оккупированных территорий.

— Оккупанты действуют проверенными методами. Сначала привлекали обещаниями высоких зарплат тех, кто возьмет паспорт РФ. А когда увидели, что добровольно за никчемным “документом” люди не очень идут, начали давить, – заявил Федоров.

Теперь захватчики выплачивают социальные выплаты только при наличии “аусвайса”, а пропуск для свободного передвижения оккупированной территорией можно получить, если есть паспорт РФ.

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