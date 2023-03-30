Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Оккупанты загоняют жителей Юга в “паспортную удавку” и усиливают давление – Федоров

Валентина Чорна, редактор ленты
російський паспорт
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты загоняют жителей Юга Украины в так называемую паспортную удавку.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, местные гауляйтеры пообещали руководству РФ до псевдовыборов паспортизировать 80% жителей временно оккупированных территорий.

— Оккупанты действуют проверенными методами. Сначала привлекали обещаниями высоких зарплат тех, кто возьмет паспорт РФ. А когда увидели, что добровольно за никчемным “документом” люди не очень идут, начали давить, – заявил Федоров.

Теперь захватчики выплачивают социальные выплаты только при наличии “аусвайса”, а пропуск для свободного передвижения оккупированной территорией можно получить, если есть паспорт РФ.

Сейчас смотрят

В Михайловке Запорожской области  коммунальные услуги только для тех, кто оформил российский паспорт.

– Во время фильтрации требуют российский паспорт и угрожают выселением всем, кто не хочет его оформлять. Захватчики хотят сделать жителей ТОТ гражданами своей недостраны, чтобы показать миру, что здесь живут “русские”, которых нужно было “асвабаждать”, — добавил Федоров.

Читайте
Угрожают ямой и пытают: на Херсонщине оккупанты заставляют получать паспорта РФ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка