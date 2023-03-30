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Переодевался в женскую одежду и изображал врача: во Львове мужчина развращал малолетних девочек в школах

Валентина Чорна, редактор ленты
Переодевался в женскую одежду и изображал врача: во Львове мужчина развращал малолетних девочек в школах
Фото: Офис генпрокурора

Во Львове к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину за развращение малолетних девочек в школах.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, осужденный проникал во львовские школы переодетым в женскую одежду и с медицинской маской на лице.

Он заходил в женский туалет, где ожидал девочек. Когда заходили потерпевшие — представлялся врачом и пытался их “осмотреть”.

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До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

По публичному обвинению прокуроров Львовской областной прокуратуры киевлянин признан виновным в законченном покушении на развращение малолетнего лица и развращении малолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Также на основании приговора суда сведения в отношении мужчины подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Ранее мы писали, что двух фигурантов по делу “пьяных вечеринок” выпустили на свободу под залог. Прокуратура готовит обжалование такого решения суда.

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Источник: Офис генпрокурора
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