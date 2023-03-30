Март, 30 в 10:35

Чтобы в платежках за газ учитывали актуальные объемы потребления и вам не формировали фейковых долгов, нужно вовремя передавать показания счетчика. Делать это необходимо ежемесячно с 1 по 5 число.

Обычно данные об объемах потребления присылают оператору газораспределительных сетей (вашему гор- или облгазу). Однако сейчас из-за процесса консолидации ряда облгазов Нафтогазом жители нескольких регионов должны передавать показания непосредственно через сервисы газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

Как и кому отчитываться за потребленный газ в апреле 2023 года – читайте в материале Фактов ICTV.

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Кому отправлять показания счетчика

Факты ICTV уже рассказывали, кто и как считает потребленные кубометры. Чтобы этот подсчет был точным и вы не переплачивали за ошибочно начисленные объемы, потребителей призывают передавать данные газовых счетчиков ежемесячно с 1 по 5 число.

Обычно показания счетчиков потребители присылали газораспределительной компании (гор- или облгаза). Именно им вы платите за распределение (доставку) газа.

Впрочем, в процессе консолидации облгазов национальной компанией Нафтогаз Украины для жителей некоторых регионов процедура передачи показаний изменилась.

Теперь часть потребителей газа может отправлять данные о потреблении напрямую в газоснабжающую компанию Нафтогаз Украины.

Речь идет, в частности, о жителях Харькова и Харьковской области, Днепра, а также Кривого Рога (вместе с Криворожским районом Днепропетровской области).

Отныне им, как сообщила газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, ежемесячно с 1 по 5 число показания газового счетчика необходимо передавать с помощью личного кабинета my.gas.ua или в чатботах Viber или Telegram.

Справочную информацию также можно получить по телефонам:

В Нафтогазе также обращают внимание, что любые другие сервисы учета, в том числе и те, которыми жители этих регионов пользовались до сих пор, работать не будут. Корректно передать показания будет возможно только через сервисы Нафтогаза.

Потребители же в других регионах пока должны пользоваться сервисами облгазов.

Как передать показания счетчика

Передать показания можно как офлайн (при уплате счета в банке или на почте, или же лично посетив абонслужбу облгаза), так и онлайн. Давайте вспомним более удобные и быстрые онлайн-инструменты.

С помощью компьютера, планшета или смартфона показания счетчика можно передать через личный электронный кабинет газораспределительной компании (для ряда регионов – через кабинет Нафтогаза), через чат-боты в Viber или Telegram, мобильное приложение или СМС-сообщения.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию или отправить электронное письмо.

Необходимо лишь знать номер своего лицевого счета (облгаза, а не поставщика). Он состоит из 10 цифр, их можно найти в платежке за распределение газа. Далее остается ввести актуальные показания счетчика.

Один из самых удобных вариантов передачи показаний – чат-боты. Их вы также можете найти на сайте или на ваших платежках.

Зайдя в чат-бот, в главном меню выберите пункт Показания. Затем введите актуальные данные вашего счетчика, убедитесь, что они верны, и подтвердите, нажав Да.

Не хотите переплачивать — передавайте показания вовремя

Предоставлять данные приборов учета вовремя должны быть заинтересованы сами потребители. Ведь иначе они рискуют получать платежки с лишними кубометрами.

Если потребители не подают актуальные данные счетчиков, облгаз формирует счета на основе Планового месячного объема потребления.

Со временем плановый и реальный объемы потребления могут очень существенно отличаться, и у потребителей возникнет фейковый долг.

Чтобы исправить такой долг, надо прислать актуальные показания счетчика. А если и это не поможет — заказывать сверку счетчика.

Заметьте, что передавать показания счетчика необходимо, даже если вы временно не проживаете в помещении и не пользовались газом. Если этого не сделать, вам могут так же начислить лишние плановые кубометры.