Государство действует строго в рамках закона и правового поля. ЦСК о выселении УПЦ МП из лавры

Март, 31 в 15:05

30 марта правительство Украины прекратило действие распоряжения о передаче зданий и сооружений на территории заповедника Киево-Печерской лавры в безвозмездное пользование УПЦ МП.

Уже второй день священники так называемой Украинской православной церкви отказываются покидать территорию заповедника, и не пускают в лавру комиссию Минкульта.

Центр стратегических коммуникаций разъяснил, почему Московский патриархат должен покинуть Киево-Печерскую лавру.

Сейчас смотрят

– Лавра, как государственная собственность, принадлежит всему украинскому народу. Как исторический памятник Киево-Печерская лавра является выдающимся национальным достоянием, одним из символов украинской культуры и истории. Она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – говорится в сообщении.

В ЦСК отмечают, государство действует строго в рамках закона и правового поля. Ни о каких “религиозных гонениях” речь не идет.

Пребывание монастыря Московского патриархата в заповеднике регулировалось договорными отношениями с государством. Эта религиозная организация не была ни юридическим, ни историческим владельцем лавры.

– Решение государства прекратить договорные отношения с монастырем Московского патриархата связано с установленными фактами нарушений условий договора, а также превращением обители в очаг пропаганды “русского мира” в условиях российской агрессии против Украины, – отмечают эксперты.

В лавре остались монахи, условия и статус пребывания которых будут урегулированы. Государство не собирается применять силу для их выселения. Часть монахов решила присоединиться к ПЦУ.

Сейчас главной задачей является инвентаризация государственного имущества в лавре и возвращение его в государственное пользование. Но есть попытки препятствовать работе комиссии МКИП со стороны представителей УПЦ.

Напомним, уже второй день подряд комиссия Минкульта пытается попасть в лавру, чтобы начать процесс передачи зданий и имущества святыни в государственную собственность.

Сегодня там произошли конфликты между гражданами, которые называют себя активистами, и прихожанами УПЦ МП.