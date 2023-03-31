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Факты / Україна / Общество

Должны уберечь от прямого попадания снаряда и осколков. В Никополе устанавливают наземные укрытия

Анастасия Кожушко, редактор ленты София Богуцкая, Корреспондент Вікна-Новини
Должны уберечь от прямого попадания снаряда и осколков. В Никополе устанавливают наземные укрытия
Фото: Факты ICTV

В Никополе Днепропетровской области установили три наземных армированных укрытия, которые должны защитить местных жителей от артиллерийских и ракетных обстрелов.

В укрытиях могут одновременно разместиться 25 человек. Их расположили возле остановок общественного транспорта и в местах, которые уже испытывали прилеты.

– Толщина армированных стен 20 сантиметров. Должно уберечь жителей от прямого попадания снаряда и осколков, – рассказали работники, которые устанавливали укрытия.

Должны уберечь от прямого попадания снаряда и осколков. В Никополе устанавливают наземные укрытия / 9 фотографий

Они отметили, что в ближайшее время в армированных укрытиях, для удобства жителей, установят свет и скамейки.

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Напомним, Никопольский район Днепропетровской области регулярно подвергается обстрелам со стороны врага. 20 марта Армия РФ дважды с дронов ударила по Марганецкой громаде.

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