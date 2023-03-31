Март, 31 в 10:00

Апрель — последний месяц, в котором государство будет выплачивать украинцам ранее назначенные субсидии. На новый сезон размер помощи посчитают заново. Однако без субсидии могут остаться те льготники, которые задолжали за коммуналку.

Чтобы не потерять государственную помощь, с долгами надо будет рассчитаться уже в течение апреля. Однако платить за газ и другие коммунальные услуги стоит не только из-за страха потерять субсидию.

Как вовремя уплаченные платежки помогают стране во время войны – читайте в материале Фактов ICTV.

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Хочешь субсидию — уплати за коммуналку

Субсидианты, не желающие потерять социальную помощь, должны до 1 мая 2023 года рассчитаться со всеми долгами за коммуналку.

Как напоминает Минсоцполитики, для всех домохозяйств, которые сейчас получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года.

— В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 года), и одним из условий для ее назначения является отсутствие задолженности за коммуналку. Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). Такое требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств получателями жилищной субсидии, — говорится в сообщении министерства.

В то же время, как объясняет Минсоцполитики, жилищную субсидию таки могут назначить даже в случаях наличия задолженности.

Впрочем, только при условии заключения с предоставителем услуги договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке (определения об открытии производства по делу).

— Поэтому обращаем внимание получателей жилищной субсидии на необходимость осуществления расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг до мая. Будьте бдительны, ведь жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен, — напоминают в министерстве.

Благодарность за работу

Впрочем, стоит оплатить коммуналку не только из-за страха потерять субсидию. Вовремя оплаченные платежки – это прежде всего благодарность за тяжелую работу энергетиков и коммунальщиков.

Отопительный сезон 2022-2023 оказался самым сложным за всю современную историю Украины. Однако мы перезимовали, энергетических и коммунальных катастроф, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры и отключение электричества, не произошло.

Тому поспособствовала и относительно теплая зима. Однако главные герои – это энергетики и коммунальщики. Именно они своим трудом обеспечили нам комфортное прохождение зимы даже в условиях военного положения.

Лучшая благодарность за их работу — вовремя оплаченные счета. Ведь именно из этих средств выплачивается зарплата, закупаются расходные материалы, оборудование, в конце концов, элементарные средства защиты для тех, кто вынужден выполнять свою работу под обстрелами.

Кроме того, украинские энергетики и коммунальщики уже сейчас готовятся к следующему отопительному сезону. От того, насколько успешно они это сделают, зависит наш комфорт зимой 2023-2024 годов. И финансовая стабильность предприятий отрасли здесь имеет очень важное значение. Ведь деньги на подготовку к следующей зиме идут, в частности, и с оплаченных нами счетов.

Могут ли перекрыть газ за долги?

Нет, не могут. Во время действия военного положения и еще полгода после потребители гарантированно будут получать некоторые услуги, даже если не будут платить за них. Среди таких услуг — поставка газа.

Но то, что газ не могут отрезать, не повод за него не платить. Долги, накопленные за этот период, все равно придется возвращать. Так что их проще не создавать.

Со своей стороны газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продолжает выполнять все свои обязательства по поставкам газа населению. Даже на временно оккупированных территориях.

Каждый оплаченный счет – это пополнение оборотных средств компании, а значит и ваш личный вклад в дальнейшую стабильную поставку газа для людей из разных регионов Украины, включая временно оккупированные.