Апрель, 01 в 12:14

1 апреля в стенах храма Святой Софии в Киеве состоялся первый выпуск военных капелланов, которые завершили курсы повышения квалификации по вопросам военного капелланства Вооруженных сил Украины.

Подготовка 30 военных капелланов от пяти религиозных организаций была инициирована и прошла на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Торжественные мероприятия по случаю выпуска военных капелланов состоялись с благословением предстоятелей церквей и религиозных лидеров организаций, представленных среди капелланов-выпускников.

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Руководители религиозных организаций провели освящение почетного знамени Службы военного капелланства ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ и обряд благословения своих представителей.

Впоследствии состоится вручение сертификатов о завершении курсов подготовки военных капелланов.

В Софии Киевской настоятели украинских церквей посвятили первых военных капелланов для ВСУ / 8 фотографий

В мероприятии приняли участие митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший Епифаний, глава Украинской Греко-католической церкви блаженнейший Святослав, заместитель председателя Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов пастор Сергей Мороз, заместитель старшего епископа Украинской Евангельской церкви Иван Русин, старший пастор религиозного центра Совет христианских церквей и религиозных организаций СКИНИЯ Рустам Фатуллаев.

На церемонии также присутствуют представители министра обороны Украины, Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, Службы военного капелланства Вооруженных сил Украины аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Фото: Константин Мельников, Факты ICTV