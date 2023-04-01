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Факты / Україна / Общество

В Софии Киевской настоятели украинских церквей посвятили первых военных капелланов для ВСУ

Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV
В Софии Киевской настоятели украинских церквей посвятили первых военных капелланов для ВСУ

1 апреля в стенах храма Святой Софии в Киеве состоялся первый выпуск военных капелланов, которые завершили курсы повышения квалификации по вопросам военного капелланства Вооруженных сил Украины.

Подготовка 30 военных капелланов от пяти религиозных организаций была инициирована и прошла на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Торжественные мероприятия по случаю выпуска военных капелланов состоялись с благословением предстоятелей церквей и религиозных лидеров организаций, представленных среди капелланов-выпускников.

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Впоследствии состоится вручение сертификатов о завершении курсов подготовки военных капелланов.

В Софии Киевской настоятели украинских церквей посвятили первых военных капелланов для ВСУ / 8 фотографий

В мероприятии приняли участие митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший Епифаний, глава Украинской Греко-католической церкви блаженнейший Святослав, заместитель председателя Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов пастор Сергей Мороз, заместитель старшего епископа Украинской Евангельской церкви Иван Русин, старший пастор религиозного центра Совет христианских церквей и религиозных организаций СКИНИЯ Рустам Фатуллаев.

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На церемонии также присутствуют представители министра обороны Украины, Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, Службы военного капелланства Вооруженных сил Украины аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Фото: Константин Мельников, Факты ICTV

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