Факты / Україна / Общество Апрель, 01 в 17:30 Защищено: Как работает Госпродпотребслужба Одесской области во время войны — интервью с первым зампредседателя Литошко Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Фото: Depositphotos Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Госпродпотребслужба, Экспорт, Зерно, Одесса, Порти Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!