На пасхальные праздники в Украину вернулись 18 тыс. человек. На границах фиксируют очереди

Апрель, 02 в 13:16

С 25 по 31 марта в Украину вернулись 18 тыс. человек. Такой приток связывают с пасхальными каникулами в Европе.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Отмечается, что поток на выезд из Украины на этой неделе вырос с 241 тыс. до 247 тыс. человек, тогда как увеличение потока на въезд было значительно больше — с 235 тыс. до 265 тыс. человек.

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– Количество легковых авто, которые пересекли западную границу Украины, по данным ведомства, в 13-ю неделю года также немного выросло — со 125 тыс. до 127 тыс., а оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами — с 568 до 688, – говорится в сообщении.

В субботу, 1 апреля, на границе с Польшей возникли очереди на въезд в Украину. По данным Госпогранслужбы, за один этот день чистый приток в страну составил 15 тыс., а пассажиропоток вырос к предыдущему дню на 17 тыс. человек — до 95 тыс.

Последний раз он был больше только 23-24 декабря прошлого года, достигая 104-107 тыс.

– Пограничная служба Польши за последние семь дней также зафиксировала значительный чистый приток в Украину — 18,6 тыс. человек по сравнению с 0,2 тыс. неделей ранее, – рассказали в Госпогранслужбе.

По данным польского ведомства, недельный поток из Украины в Польшу вырос со 154,1 тыс. человек до 165,8 тыс. человек, тогда как обратный поток из Польши в Украину — со 154,3 тыс. человек до 184,4 тыс.

В первый день апреля из Украины в Польшу выехало 25,7 тыс. людей, тогда как в Украину въехало сразу 41,3 тыс.

Всего с начала войны и до начала апреля 2023 года в Польшу из Украины прибыло 10,795 млн человек, тогда как в обратном направлении выехали 8,925 млн граждан.