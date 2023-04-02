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Факты / Україна / Общество

Ограничения отменены: в трех областях завершили ремонт электросетей

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Украинские энергетики совместно с литовскими коллегами завершили все ремонтные работы на энергетических объектах Киевской, Житомирской и Харьковской областей завершено Ограничения на потребление электроэнергии в центральных регионах полностью снято.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– Все ограничения потребления, которые были введены на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты. Спасибо нашим литовским коллегам за оказанную помощь, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, также нет.

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Напомним, 9 марта во время массированной ракетной атаки враг выпустил по объектам критической инфраструктуры 81 ракету различного базирования и 8 ударных беспилотников Shahed-136/131.

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