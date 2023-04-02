РФ планирует ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении и обвинить Украину — Федоров

Апрель, 02 в 19:50

В Запорожской области российские оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов и одновременно обвинить в этом Украину. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, украинские партизаны имеют информацию о том, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время “жеста доброй воли” из Васильевки.

— С жизнью могут распрощаться предатели, которые много знают и могут свидетельствовать против российского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицаи, — подчеркнул городской глава Мелитополя.

По мнению Федорова, предателей никто не любит, поэтому они никому не нужны, даже врагу, который использовал их в своих преступных планах.

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