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Факты / Україна / Общество

РФ планирует ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении и обвинить Украину — Федоров

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ планирует ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении и обвинить Украину — Федоров
Фото: Depositphotos

В Запорожской области российские оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов и одновременно обвинить в этом Украину. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, украинские партизаны имеют информацию о том, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время “жеста доброй воли” из Васильевки.

— С жизнью могут распрощаться предатели, которые много знают и могут свидетельствовать против российского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицаи, — подчеркнул городской глава Мелитополя.

По мнению Федорова, предателей никто не любит, поэтому они никому не нужны, даже врагу, который использовал их в своих преступных планах.

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— Мы же давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали родину, за них же и умрут, — заявил он.

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