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Факты / Україна / Общество

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение — список профессий

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение — список профессий
Фото: Depositphotos

Внутренние переселенцы и люди, которых освободили из российского плена смогут получить ваучеры на обучение. Это документ, с помощью которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

– Воспользовавшись такой возможностью, они будут иметь больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.

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В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.

– Такие ваучеры могут получить, в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также — освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Этот факт устанавливает соответствующая Комиссия, которая работает при Минреинтеграции, – рассказали в министерстве.

Как получить ваучер на обучение

Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
  • не получали ваучер ранее;
  • не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное среднее или высшее образование.

Среди профессий: пчеловод, станочник широкого профиля, обувщик, водитель трамвая, электрогазосварщик, закройщик, повар, и др.

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 1
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 2
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 3
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 4
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 1
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 2
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 3
Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 4
ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение — список профессий / 4 фотографии

С полным перечнем профессий и специальностей, заведений обучения, необходимых документов и процедурой выдачи ваучеров можно ознакомиться по ссылке.

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