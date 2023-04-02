ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение — список профессий
Внутренние переселенцы и люди, которых освободили из российского плена смогут получить ваучеры на обучение. Это документ, с помощью которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
– Воспользовавшись такой возможностью, они будут иметь больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.
В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.
– Такие ваучеры могут получить, в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также — освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Этот факт устанавливает соответствующая Комиссия, которая работает при Минреинтеграции, – рассказали в министерстве.
Как получить ваучер на обучение
Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
- не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
- не получали ваучер ранее;
- не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;
- имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное среднее или высшее образование.
Среди профессий: пчеловод, станочник широкого профиля, обувщик, водитель трамвая, электрогазосварщик, закройщик, повар, и др.
С полным перечнем профессий и специальностей, заведений обучения, необходимых документов и процедурой выдачи ваучеров можно ознакомиться по ссылке.