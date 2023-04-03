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Факты / Україна / Общество

3 апреля стартует регистрация на национальный мультипредметный тест

Марта Бондаренко, редактор ленты
3 апреля стартует регистрация на национальный мультипредметный тест

3 апреля стартует регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 3 мая.

Зарегистрироваться можно будет в персональном онлайн-кабинете поступающего, сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, абитуриенту нужно самостоятельно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования и выполнить следующие действия:

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  • внести личные данные и информацию об участии в НМТ;
  • загрузить в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердить желание принять участие в НМТ;
  • отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
  • сформировать сертификат НМТ 2023 года.

Для регистрации понадобятся копии документов:

  • паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
  • документа, подтверждающего информацию об образовании: справки с места учебы, подтверждающей, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • документа, подтверждающего внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПН.

В основной блок НМТ вошли украинский язык и математика — они будут автоматически указаны при регистрации. Выпускник должен выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока НМТ.

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Также можно будет выбрать населенный пункт в Украине или место за рубежом, где ученик будет сдавать НМТ.

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