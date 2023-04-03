Это технически невозможно: Федоров о рассылке повесток через мессенджеры

Апрель, 03 в 9:26

Сейчас технически невозможно запустить рассылку повесток в военкоматы через мессенджеры, заверил в интервью Liga.net министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя идею члена парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского.

По его мнению, нардеп либо некорректно высказался, либо его слова просто вырваны из контекста.

— Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году, — объяснил он.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры, поскольку многие мужчины призывного возраста проживают не по месту регистрации.

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