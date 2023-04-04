В Воздушных силах ответили, сколько истребителей уже имеют ВСУ

Апрель, 03 в 22:36

Воздушные силы ВСУ сейчас имеют пять бригад многоцелевых истребителей Су-27 и МиГ-29. Однако Украине необходимы самолеты F-16, поскольку даже полученные от союзников модели все равно устаревшие.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии украинским журналистам. По его словам, передача Украине МиГ-29 от Польши — это исторический шаг.

— Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения, как истребители. Имеем пять бригад истребителей: две бригады Су-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, которые морально и физически устарели. И не только наши, но и те, которые передают партнеры, — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат отметил, что первый шаг для передачи соответствующего типа вооружения — это знак для других стран.

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