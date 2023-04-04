Апрель, 04 в 12:23

Малообеспеченные семьи гарантированно получают от государства социальную помощь. Однако в 2023 году такие семьи также могут претендовать на помощь от благотворительных фондов и международных организаций.

На какую помощь от государства и благотворительных фондов могут рассчитывать малообеспеченные семьи в 2023 году, узнавали Факты ICTV.

Государственная помощь малообеспеченным семьям 2023

Сначала стоит выяснить, какая семья считается малообеспеченной.

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Малообеспеченная — это семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход, ниже прожиточного минимума для семьи.

Соответственно, получить социальную государственную помощь могут семьи со среднемесячным совокупным доходом, который меньше прожиточного минимума для семьи.

Размер социальной помощи назначается на шесть месяцев и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

В 2023 году размер государственной помощи малообеспеченным составляет:

на трудоспособных лиц — 1207 грн;

на тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью — 2093 грн;

на детей до шести лет — 2953 грн;

на детей до 18 лет — 3682 грн;

на детей до 23 лет (при условии обучения) — 3489 грн.

Чтобы получить денежную поддержку от государства, малообеспеченная семья должна обратиться:

в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;

в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Помощь от международных организаций 2023

Помимо государственной помощи, малообеспеченные семьи также могут получить денежную поддержку от международных организаций.

Проект $1KProject

Это проект американского предпринимателя украинского происхождения Алекса Искольда, цель которого — объединить спонсоров для помощи украинцам.

Украинцы могут получить единовременную финансовую поддержку в размере $1 тыс. Фактически ее выплачивают семьи-спонсоры, изъявившие желание помочь.

Обратите внимание, что не каждая семья сможет получить такую выплату, поскольку поступает большое количество заявок. Однако вы можете подать заявку и надеяться на денежную помощь!

Кроме того, финансовую помощь могут получить как семьи ВПЛ, так и те, кто выехал за границу. А во время обработки заявок приоритет отдают мамам с детьми и бабушкам.

Помощь от УВКБ ООН

На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход, менее 5 400 грн на одного человека, а также относятся к таким категориям и критериям уязвимости:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись на постоянное место жительства (в том числе, и из-за границы).

Если вы малообеспеченная семья, соответствующая всем критериям, то сможете получить 2 220 грн (на одного человека).

Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн ‒ это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн.

ЮНИСЕФ Спільно

Эту помощь получат только те малообеспеченные семьи, имеющие троих и более детей.

В рамках программы семьям выплачивается пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пятерых человек. Выплаты поступают в течение трех месяцев.

Чтобы получить помощь от ЮНИСЕФ в 2023 году, семья должна была подать заявку до 14 августа 2022 года. Если вы подали заявление до указанного срока, выплаты поступят вам в ближайшее время в 2023 году.

Помощь от фонда Феникса

Fenyx Group-это благотворительный фонд, который основали в Киеве в 2020 году. После 24 февраля 2022 года основной специализацией фонда стала гуманитарная помощь украинцам, которые в этом нуждаются.

Если ваша семья потеряла заработок во время войны, вы можете обратиться в благотворительный фонд и получить гуманитарную помощь!